نجم آخر في يوفنتوس ينضم إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا

المصدر: حميد نعمان - دبي

نشرت العديد من وسائل الإعلام الأوروبية واللاتينية قبل ساعات خبر إصابة نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الأرجنتيني باولو ديبالا بفيروس كورونا، بعد أن جاءت نتائج الفحوص التي خضع لها أسوة ببقية زملائه والعاملين في نادي يوفنتوس، إيجابية. وهو الخبر الذي أكدته صحف "ذي الصن" و"ديلي ميل" البريطانيتين، وكذلك "إل ناسيونال" اللاتينية، بجانب وسائل إعلام أخرى إيطالية، في حين لم يعلن نادي يوفنتوس الخبر رسميا بعد.

يذكر أن أول لاعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري أ"، تعلن إصابته كان مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني، والذي بسببه فرض حجر صحي منزلي على كل اللاعبين والإداريين والعاملين في نادي يوفنتوس، والبالغ عددهم 121 شخصا، بمن فيهم النجم الأبرز البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قرر عزل نفسه في المنزل بالبرتغال حيث يتواجد حاليا.