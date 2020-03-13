مدرب "أرسنال" أرتيتا في قبضة "كورونا".. والفريق يدخل الحجر الصحي

المصدر: جوني جبور-دبي

أكدت وسائل الإعلام البريطانية، إصابة مدرب فريق نادي أرسنال الانجليزي، ميكيل أرتيتا، بفيروس كورونا، حيث أجرى المدرب الإسباني فحصاً طبياً جاءت نتيجته إيجابية، مما يؤكد إصابته بالفيروس.

وبحسب وسائل الإعلام البريطاني، سيخضع جميع لاعبي "أرسنال" إلى الحجر الصحي، خوفاً من انتقال الفيروس إليهم، علماً أن الفريق كان من المفترض أن يلاقي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم أمس، قبل أن يتم تأجيل المباراة بسبب الفيروس.

ودخل فريق "أرسنال" حالة من الارتباك، بعدما تأكيد تعرض رئيس نادي "أولمبياكوس" اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس، لفيروس كورونا، علماً أن الأخير كان قد زار ملعب "الإمارات" الخاص بنادي أرسنال، خلال مواجهة الفريقين بالدوري الأوروبي الذي أقيم في 27 فبراير الماضي، وهو ما دفع النادي اللندني إلى رفع الرقابة والتأكد من سلامة جميع أفراد النادي.