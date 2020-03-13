«كونميبول» يطالب «فيفا» بتأجيل تصفيات مونديال 2022

المصدر: أسونسيون ■ أ.ف.ب

طلب اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» من نظيره الدولي «فيفا» أمس تأجيل مبارياته ضمن تصفيات مونديال 2022، بسبب التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد. وجاء في رسالة اتحاد «كونميبول» إلى الأمينة العامة لـ«فيفا» السنغالية فاطمة سامورا: «تخشى منتخبات أميركا الجنوبية عدم التمكن من الاعتماد على لاعبيها المحترفين في أوروبا، لأن القادمين من دول فيها مستوى مرتفع من العدوى يمكن وضعهم في حجر صحي». ومن المقرر أن تنطلق مباريات التصفيات في 26 مارس بمشاركة 10 منتخبات، وتمتد التصفيات على مدى 18 مرحلة حتى نوفمبر 2021، وعبرت الرسالة عن موقف الأعضاء الـ10 وهم: الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، الباراغواي، البيرو، الأوروغواي، فنزويلا. وطالبت الرسالة بتأجيل انطلاق تصفيات أميركا الجنوبية.