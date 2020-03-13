لاعب يوفنتوس روغاني يتحسّن.. ورونالدو يعزل نفسه بسبب «كورونا»

المصدر: روما - د.ب.أ

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم إصابة لاعبه، دانييلي روغاني، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب ما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ، أمس، لكن وضعه الصحي بدأ في التحسن، وحالته لا تدعو للقلق. في المقابل ذكرت وسائل إعلام برتغالية، أمس، أن النجم البارز في اليوفي، كريستيانو رونالدو، قرر عزل نفسه في منزله لبضعة أيام بشكل احترازي، بعد تأكد إصابة زميله بفيروس كورونا.

وذكرت إدارة النادي، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يجري حاليا اتخاذ إجراءات العزل كافة التي يقتضيها القانون، بما في ذلك عزل مَن كان على تواصل مع اللاعب الذي ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس بشكل متأخر. وألغيت جميع الفعاليات الرياضية المحلية في إيطاليا، حتى الثالث من أبريل المقبل، ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار العدوى.

وأعلنت إيطاليا، أول من أمس، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس القاتل بواقع 2313 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 12 ألفاً و462 حالة.