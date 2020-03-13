انسحاب فريق ماكلارين من «فورمولا 1» بسبب «كورونا»

المصدر: ملبورن - أ.ف.ب

أعلن فريق ماكلارين، أمس، انسحابه من جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الافتتاحية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، والمقررة في نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب إصابة أحد أعضاء طاقمه بفيروس كورونا المستجد. وأكد الفريق البريطاني في بيان أنه «قرر الانسحاب من سباق 2020 من جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1، وذلك بعدما تبين أن فحص أحد أعضاء الفريق لفيروس كورونا كان إيجابياً»، مؤكداً انه «سيخضع الآن للعلاج من قبل سلطات الصحة المحلية».

وسبق لماكلارين أن أعلن عزل أحد أفراده بعد ظهور عوارض الفيروس. وقام فريق «هاس» بخطوة مماثلة تطال أربعة من أفراده للسبب عينه، لكنه لم يعلن حتى الساعة نتيجة فحوص هؤلاء.