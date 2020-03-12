عاجل.. ارتفاع عدد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز المصابين بفيروس كورونا إلى 6

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة «ذي الصن» الإنجليزية اليوم عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى ستة لاعبين، بينهم 3 من لاعبي فريق ليستر سيتي. وأكدت أن النادي قام على الفور بوضع اللاعبين في حجر صحي وإخضاعهم للعلاج، بجانب عزل كل من كان على اتصال بهم، بينما قالت إن هوية اللاعبين الثلاثة الآخرين لم يتم الكشف النقاب عنها، لكنها إصابات مؤكدة بحسب الصحيفة.

ولم تكشف «ذي الصن» عن أسماء اللاعبين، لكنها أكدت أن الأمر جعل مسؤولي الاتحاد الإنجليزي يتشددون أكثر في إجراءات محاربة انتشار الفيروس القاتل، بدءا بإقامة كل المباريات بدون جمهور، مع التفكير في تأجيل الدوري في حال ساءت الأمور أكثر، خاصة في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة في بريطانيا إلى 484 حالة، بينها 8 وفيات حتى الآن.