«إلغاء الحارس الأجنبي» على طاولة اتحاد الكرة السعودي

المصدر: الرياض - د.ب.أ

كشفت تقارير صحافية سعودية، أمس، عن وجود اتجاه لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم بإلغاء الاستعانة بحراس المرمى الأجانب، اعتباراً من الموسم المقبل. وذكرت صحيفة «البلاد أونلاين» أن هذا القرار المحتمل يهدف إلى إفساح المجال والفرصة لإظهار مواهب حراسة المرمى من اللاعبين المحليين، وذلك في ظل لجوء معظم الأندية للحارس الأجنبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية النصر والهلال والوحدة بدأت التعاقد مع حراس محليين، تحسباً لهذا القرار، حيث كشفت الصحيفة، وفقاً لمصادرها، أن اتحاد كرة القدم سيبقي على عدد اللاعبين الأجانب الحالي، وهو سبعة لاعبين، دون خانة الحراسة.

وأضافت أن القرار جاء بعد دراسة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبعد أداء حراس المنتخبين الأولمبي والأول المميز خلال المنافسات في الفترة الماضية.