مرتضى: الزمالك ردّ على المشككين بعد التأهل لنصف نهائي الأبطال

المصدر: تونس - وكالات

جرّد الزمالك المصري مضيفه الترجي التونسي من لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم الذي أحرزه الأخير في الموسمين الماضيين، برغم خسارته أمامه صفر-1 أول من أمس، على الملعب الأولمبي في رادس في إياب الدور ربع النهائي.

وأبدى رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور سعادته بتأهل الفريق إلى نصف النهائي، وقال في تصريحات تلفزيونية أمس: «لاعبو الزمالك أثبتوا أنهم رجال، والفريق رد على المشككين، الذين شككوا في قدرتهم على التأهل إلى نصف نهائي البطولة». وأضاف: «فرجاني ساسي قدم مباراة رائعة أمام فريقه السابق، وكذلك بن شرقي، وكذلك طارق حامد والونش وجميع اللاعبين وأبوجبل، الكل قدم مباراة رائعة ويستحقون الشكر».

ورغم الهدف المبكر الذي سجله في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء نفذها الجزائري بلال بن ساحة، عجز الترجي عن تعويض خسارته ذهاباً 1-3.