بالصور.. مصرع 9 لاعبين في إفريقيا بينهم ابن عم نجم ليفربول

المصدر: محمد الحتو وجوني جبور - دبي

كشف الاتحاد الغيني لكرة القدم على حسابه الرسمي، أمس، عن مصرع تسعة لاعبين وإصابة 18 من أعضاء فريق نادي النجم الساحلي"إيتوال دي غينيا" أحد أندية دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في البلاد، بعد تعرض الحافلة التي كانت تقل الفريق لحادث مروري في مدينةواكاريا.

وقال الاتحاد الغيني في بيان، نشرته صحيفة "أس" الأسبانية: "أثناء سفر الفريق إلى مدينة كانكان لمواجهة نظيره كارفاموريا في دوريالدرجة الثانية بغينيا تعرضت الحافلة إلى حادث مروع بسبب عطل في المكابح أفقد السائق السيطرة".

وأضاف البيان أن "بين اللاعبين الذين لقوا حتفهم نجم الفريق إلمامي كيتا وهو شقيق لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي نابي كيتا".

ونشرت الصحيفة أسماء اللاعبين التسعة وصورا لهم قبل وفاتهم وأرفقتها بصورة للحافلة بعد الحادثة التي هزت الوسط الرياضي الأفريقي والعالمي، في وقت عمت حالة من الذهول مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت الخبر بحزن شديد.

ويعيد هذا المشهد إلى الذاكرة الحادث المأساوي في عام 1993 الذي شهد تحطم طائرة منتخب زامبيا لكرة القدم بعد وقت قصير من إقلاعها لخوض مباراة أمام السنغال في داكار بتصفيات كأس العالم، إذ قتل جميع الركاب وعددهم 25 من البعثة إلى جانب خمسة منأفراد طاقم الطائرة وانتهى التحقيق الرسمي وقتها إلى أن النيران اشتعلت في إحدى محركات الطائرة، وبدلاً من أن يقوم قائد الطائرة بإطفاء المحرك المشتعل، قام بإطفاء المحرك السليم عن طريق الخطأ لتسقط الطائرة في البحر.