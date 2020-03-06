مدرب أرسنال متمسك باستمرار نجمه أوباميانغ

المصدر: لندن ■أ.ف.ب

أكد المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، الإسباني ميكل أرتيتا، تمسكه بمهاجمه الغابوني بيار-ايمريك اوباميانغ «تحت أي ظرف»، معتبراً أن النادي اللندني يجب أن يتحدث مع قائده لتمديد عقده قبل انتهاء الموسم الجاري.

وسجل اللاعب، البالغ 30 عاماً، 20 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، أي ضعف ما سجله أي من زملائه. ورأى ارتيتا الأسبوع الماضي أن اوباميانغ الذي ينتهي عقده بعد موسم 2020-2021، مهاجم عالمي من الفئة الأولى، رغم فشله في إحراز الألقاب مع نادي شمال لندن.

وفي وقت تهتم فيه عدة أندية أوروبية طليعية بضم الغابوني، يتمسّك أرسنال بتمديد عقده، وتفادي خسارته كلاعب حرّ مجاناً، على غرار لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي العام الماضي.

قال أرتيتا أمس: «يجب أن نقوم بذلك قبل انتهاء الموسم، وسنرى نوايانا ونواياه».

وتابع «من خلال موقعنا الراهن (في ترتيب الدوري) لا اعتقد أنه بمقدورنا التكهن. بالنسبة لي الأمر سهل. أريده أن يبقى تحت أي ظرف».

وسيكون بلوغ أرسنال دوري أبطال أوروبا حافزاً كبيراً لبقاء اوباميانغ مع «المدفعجية»، لكن النادي الذي يستضيف وست هام نهاية هذا الأسبوع، أقصي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، والذي كان يشكل إحدى فرص بلوغ دوري الأبطال في حال توّج بلقبه.