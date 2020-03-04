ردود فعل غاضبة لجمهور ليفربول على المدرب كلوب.. والسبب محمد صلاح

المصدر: جوني جبور- دبي

أبدت جماهير ليفربول استياءها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من تأخر المدير الفني للريدز الألماني يورغن كلوب في الدفع بمهاجمه الدولي المصري محمد صلاح في لقاء فريقه أمام تشيلسي في المباراة التي جمعتهما أمس لحساب الدور ثمن النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهت لصالح تشيلسي بهدفين دون رد، في خسارة أودت إلى وداع ليفربول للبطولة.

وفضل كلوب في لقاء تشيلسي، إبقاء محمد صلاح على مقاعد دكة البدلاء، قبل أن يشركه بديلاً لـ "أدم لالانا" في الدقيقة 80 من عمر المباراة، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من جماهير ليفربول، عبر نشر تغريدات عبرت عن استيائهم، وجاءت في مجملها بأن التبديل جاء "متأخراً بعض الشيء"، وأن" إشراك صلاح في أخر 10 دقائق من المباراة هو أمر محرج للغاية".

كما حملت التغريدات اللوم بشكل كبير على المدرب كلوب في تجرع الفريق الخسارة، وذلك بعد أن اشارت العديد من التغريدات، بأن كلوب لم يدفع بأفضل لاعبيه، وأن المدرب فوت فرصة حصول ليفربول على الكأس.

وطالت العديد من التغريدات الأخرى، الخسائر المتتالية لليفربول في الآونة الأخيرة، مشيرةً إلى أن الهزيمة أمام تشيلسي جاءت مكملة لسقوط الفريق أمام اتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في 19 فبراير الماضي، واتبعت بالخسارة ايضاً أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي في 29 من الشهر ذاته.