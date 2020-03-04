السماح بالحضور الجماهيري الكامل في استاد رادس للقاءي أبطال إفريقيا

المصدر: تونس - أ.ف.ب

وافقت السلطات التونسية على طرح تذاكر في حدود طاقة استيعاب مدرجات استاد رادس، التي تسع 60 ألف مشجع، في مباراتَي الترجي أمام الزمالك المصري، والنجم الساحلي أمام الوداد المغربي.

وأوضحت إدارة النجم، في بيان لها، أن الاجتماع التنسيقي الذي جمع لجنتي التنظيم بالنجم والترجي، مع ممثلي وزارة الداخلية، أول من أمس، في إطار الإعداد لمباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أسفر عن منح عدد التذاكر نفسه لجماهير الفريقين، في حدود طاقة استيعاب ملعب رادس. ولدواعٍ أمنية يُفترض أن يبلغ حضور جماهير فريقَي الترجي والنجم نحو 50 ألف متفرج. ويخوض الترجي، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، مباراة صعبة أمام الزمالك، بعد غد، بعد أن انتهى الذهاب بفوز الأخير 3-1، بينما خسر النجم من الوداد بهدفين لصفر.