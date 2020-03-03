أرملة براينت «منهارة» من صور أشلاء زوجها

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

قال ممثلون عن فانيسا براينت، أرملة أسطورة كرة السلة الأميركية، الراحل كوبي براينت، إنها «منهارة بالكامل» بسبب تقرير يشير الى امكانية قيام مسؤولين في شرطة لوس أنجلوس بنشر صور رسومية للمكان الذي تحطمت فيه المروحية التي أودت بحياة زوجها وابنتها وسبعة أشخاص آخرين في يناير الفائت.

وقال قسم دائرة الشرطة في لوس أنجلوس إنه يحقق في تقرير نشرته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، يشير الى ان مسؤولين قد نشروا صوراً تظهر أشلاء الجثث التقطت بعد أيام على تحطم المروحية في 26 يناير في لوس أنجلوس.

وجاء في بيان لغاري روبن، محامي فانيسا براينت، نشرته الأخيرة عبر حسابها على «إنستغرام»: «نشر صور مكان الحادثة انتهاك لا يوصف لكرامة واحترام الإنسان».

محامي فانيسا:

• «نشر صور مكان الحادثة انتهاك لا يوصف لكرامة واحترام الإنسان».