الاتحاد الأوروبي يحسم مصير يورو 2020 بعد أزمة كورونا

المصدر: أحمد طارق-دبي



كشف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيل تاونسند، عن مصير كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعد الوضع الصحي العالمي مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.



وقال: اليوم الإثنين، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في أمستردام "نحن على تواصل مع السلطات، نحن في أيدي السلطات المحلية وسنتعامل مع أي شيء يبلغونا به".

وأضاف "نحن على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية".



ولم تأخذ اللجنة التنفيذية في "يويفا" في اعتبارها أي معايير ملموسة لكي يتم تطبيقها في يورو 2020، أو وضع احتمالية إلغاء البطولة.



وارتكز اجتماع اليوم على الملحق الفاصل المؤهل ليورو 2020، والذي يقام يومي 26 و31 مارس حيث يتنافس 16 منتخبا على أربع بطاقات مؤهلة للبطولة القارية.