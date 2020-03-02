كورونا يضرب يوفنتوس الإيطالي وحجر صحي على اللاعبين

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ضرب فيروس كورونا المستجد أكبر الأندية الإيطالية وهو نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، بعدما أعلن النادي وقف كافة الأنشطة الرياضية وفرض الحجر الصحي على كل لاعبيه تحت 23 عاماً بعد التأكد من إصابة 4 لاعبين في فريق بيانيس من الدرجة الثالثة بالفيروس الجديد.

وقام النادي الإيطالي بهذا الإجراء بسبب مواجهة نادي بيانيس في أخر مباريات الفريق الشاب حيث هزمهم يوفنتوس بهدف دون مقابل، وطلب النادي من لاعبي تحت الـ 23 عاما بالبقاء في منازلهم حتى 8 مارس، ولم تبد أعراض الفيروس الجديد على أي منهم إلى الآن.

ويذكر أن إيطاليا تعتبر أكثر الدول الأوروبية تعرضاً للفيروس الجديد وتخطت عدد الحالات 1000 حالة وتوفي منهم 29 شخصاً، وشهدت البطولة الإيطالية تأجيل العديد من المباريات بسبب الفيروس الجديد.