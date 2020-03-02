حرب ألمانية على «رجل أعمال».. واللاعبون يدافعون بموقف «تاريخي»

المصدر: محمد الحتو - دبي

يثير مالك نادي هوفنهايم ديتمار هوب جدلاً واسعاً في ألمانيا، وارتفعت درجة الغليان ضده كلما أنفق أموالاً على ناديه لمساواته بعمالقة «البوندسليغا» بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، وغيرها من الأندية العريقة التي بدأت تشعر بالخطر من تحركاته الرامية لصناعة نادٍ منافس في المستقبل القريب، على الرغم من أن فريقه يحتل حالياً المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

وتفاقمت أزمة هوب مع الجماهير الألمانية، أول من أمس، حين توقفت مباراة هوفنهايم مع بايرن ميونيخ مرتين، بسبب تصرفات جماهير البافاري التي رفعت لافتات مسيئة لديتمار هوب، ما دفع الاتحاد الألماني لكرة القدم لفتح تحقيق في الأمر، وسط دعوات متزايدة لتطبيق عقوبات صارمة ضد السلوك العدائي لجماهير الفريق الضيف، لشخص هوب.

وبعد أن شهدت الثواني الأولى من الشوط الأول قيام جماهير بايرن بإطلاق ألعاب نارية، توقف اللعب في الدقيقة 65، عندما رفع المشجعون لافتات مسيئة للمستثمر هوب الذي كان حاضراً في المدرجات إلى جانب الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينز رومينيغه، الذي عانقه واعتذر له.

وحاول المدير الفني لبايرن ميونيخ هانزي فليك حل المشكلة ووقف تصرفات الجماهير، فتوجه نحو المدرجات، ونجح في إقناع المشجعين بالكف عن الإساءة ليتواصل اللعب على الفور، ولكن في الدقيقة 77 توقف اللعب مجدداً بسبب تجدد الإساءة ورفع اللافتات، وقد توجه فليك رفقة عدد كبير من لاعبي بايرن نحو المدرجات، ثم تبعهم مدير الكرة ببايرن حسن صالح حميديتش، ثم نزل رومينيغه إلى أرض الملعب متوجهاً إلى الجمهور وتبعه أوليفر كان، قبل أن يغادر لاعبو الفريقين أرضية الملعب.

وفي حادثة غريبة عن الملاعب العالمية، قرر اللاعبون التدخل لحل الأزمة بموقف غير مسبوق سيسجله التاريخ، إذ عادوا بعد دقائق إلى الملعب، وأبدوا اعتراضهم على تصرف الجماهير، من خلال تبادل تمرير الكرة في وسط الملعب، ما استمر طوال الـ13 دقيقة المتبقية من زمن المباراة، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بفوز بايرن ميونيخ 6-صفر.

ولم تكن المباراة الوحيدة التي توقفت في الدوري الألماني بسبب العداء لهوب، إذ تعطلت مباراة بوروسيا دورتموند مع ضيفه فرايبورغ أيضاً، أول من أمس، لبعض الوقت، بسبب الأغاني التي رددها بعض المشجعين ضد هوب، كما تم تأجيل بداية الشوط الثاني لمباراة كولن مع شالكه، بعد مطالبة اللاعبين والمسؤولين للجماهير بإزالة لافتة مناهضة لهوب.

من هو رئيس هوفنهايم هوب؟

سلّطت صحيفة «أس» الإسبانية الأضواء على رجل الأعمال الألماني ديتمار هوب، وقالت إنه «أحد أغنى الرجال في قارة أوروبا، وقد صار أخيراً المستثمر الرئيس في نادي هوفنهايم».

وأضافت «يسعى هوب إلى جعل هوفنهايم من بين فرق الصفوة في ألمانيا، وأن يشارك بشكل دوري في أبطال أوروبا، وينفق من أجل ذلك أموالاً باهظة لتعزيز الجهود للوصول إلى تلك المكانة».

وتابعت «الأندية الجماهيرية والأكثر شعبية، لا تريد أن تكون هناك شركات استثمارية أخرى في الكرة الألمانية تتدخل في موازين الأمور، نادٍ في النمسا مثل ريد بول سالزبورغ صار منافساً على أشياء عديدة في أوروبا، وهو المملوك لشركة ريد بول للمشروب الشهير».

13

دقيقة قضاها لاعبو بايرن ميونيخ وهوفنهايم في تمرير الكرة بشكل سلبي بينهم رداً على اللافتات المسيئة.