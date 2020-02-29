«كورونا» يتسبب في تأجيل قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم

المصدر: حميد نعمان - دبي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان صحافي أمس رسمياً، تأجيل قمة المرحلة 26 من الدوري المحلي «سيري أ» بسبب المخاوف من تفشي فيروس «كورونا» الذي أصاب العديد من المدن والقرى الإيطالية، وتسبب في عدد من الوفيات، بجانب مئات حالات الإصابة المتجددة يوميا.

وذكر الاتحاد أنه تقرر ترحيل 5 مباريات كانت مقررة هذا الأسبوع إلى 13 مايو المقبل، وعلى رأسها قمة هذه المرحلة بين يوفنتوس وإنترميلان والتي كانت مقررة على أرض الأول. وهذا إلى جانب مباريات ميلان وجنوا، وبارما وسبال، وساسولو وبريشيا، وأودينيزي وفيورنتينا، في المقابل ستظل باقي المباريات الاخرى في موعدها. وكان مقررا أن تقام المباريات الخمسة وراء أبواب مغلقة، لكن بسبب ضغط وسائل الإعلام والجماهير، تقرر تأجيلها لوقت آخر.