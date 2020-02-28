الترجي يرغب في الثأر من «الزمالك السوبر»

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

يبحث الترجي التونسي عن الثأر لخسارته لقب الكأس السوبر أمام الزمالك المصري، عندما يتواجهان على ملعب القاهرة الدولي اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ويأمل الأهلي المصري أن يرد الدين لضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي غداً على الملعب ذاته.

ويحل مازيمبي الكونغولي الديمقراطي ضيفاً ثقيلاً على الرجاء البيضاوي المغربي، في حين يأمل جار الأخير الوداد البيضاوي في تصحيح مساره مع مدربه الجديد الإسباني خوان كارلوس غاريدو في مواجهة فريقه السابق النجم الساحلي التونسي في الدار البيضاء.

في أبرز المواجهات، يتطلع فريق الترجي الى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه، والتتويج به للمرة الثالثة توالياً، عندما يلاقي الزمالك الساعي لاستعادة اللقب للمرة الأولى منذ 2002.

ويدرك الترجي صعوبة المهمة في القاهرة، بعد التغييرات الكثيرة برحيل بعض نجوم الموسم الماضي، فضلاً عن الغيابات في صفوفه بسبب الإصابات، حيث سيفتقد جهود الثلاثي سامح الدربالي وعبدالقادر بدران وطه ياسين الخنيسي.

وللترجي هدف آخر غير الثأر لخسارته 1-3 في مباراة كأس السوبر، وهو كسر عقدة الملاعب المصرية، حيث لم يسبق أن حقق أي انتصار في 18 زيارة لها منذ 1987.