رقم قياسي جديد للإسباني سيرجيو راموس رغم طرده في ثمن نهائي أبطال أوروبا

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف موقع "أوبتا" البريطاني المتخصص بالإحصائيات في كرة القدم، عن تحقيق سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، لرقمٍ قياسي جديد في سجلات دوري أبطال أوروبا، خلال مشاركته أساسياً أمس، ضمن تشكيلة لاعبي للنادي الملكي في لقائه أمام مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري الأبطال، والذي انتهى لصالح مان سيتي بنتيجة "2-1"، بعد أن أصبح راموس اللاعب الأكثر مشاركة تاريخياً في أبطال أوروبا، بتواجده أساسياً في 124 مباراة، منتزعا الصدارة والمركز الأول من الإيطالي جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي صاحب الـ 123 مباراة.

ورغم تسجيله لرقمٍ قياسي جديد، إلا أن سرجيو راموس واصل أسلوب لعبه الخشن الذي اشتهر به، بعد أن خرج مطروداً بالبطاقة الحمراء في مواجهة فريقه أمام مانشستر ستي في معقل الميرنجي في "سانتياغو برنابيو"، على أثر إشهار حكم المباراة للبطاقة الحمراء في وجهه في الدقيقة 86، جراء التدخل العنيف لراموس على مهاجم السيتي البرازيلي غابرييل جيسوس على حدود منطقة الجزاء، في مباراة تقدم فيها ريال مدريد بهدف لاعبه الدولي الإسباني إيسكو في الدقيقة 60، قبل أن ينجح الفريق الإنجليزي في قلب تأخره إلى الفوز بهدفين لهدف بعد أن عادل البرازيلي جيسوس النتيجة في الدقيقة 78، ومنح البديل البلجيكي كيفين دي بروين الفوز للبلوز بتسجيله للهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة 83.