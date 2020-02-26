فيروس «كورونا» يهزم كريستيانو رونالدو في إيطاليا

المصدر: حميد نعمان - دبي



كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أن فيروس كورونا المستجد، تفوق على نجم هجوم فريق يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو في عمليات البحث على مواقع الإنترنت المختلفة بين الإيطاليين في الأيام الماضية، نتيجة مخاوف الإيطاليين من تفشي فيروس «كوفيد-19».

وتعاني إيطاليا أكثر من غيرها في أوروبا من فيروس كورونا، بعد تزايد عدد حالات الإصابة، بجانب بعض الوفيات، وتعرض 11 مدينة صغيرة وقرية لهذا الفيروس، ما أدى إلى إلغاء وتأجيل العديد من النشاطات المختلفة، بما فيها الرياضية، حيث ستلعب 6 مباريات من الجولة المقبلة للدوري الإيطالي خلف أبواب مغلقة وبدون جمهور، بما فيها قمة اليوفي والإنتر.

وقالت الصحيفة إن مؤشر «أفانت غرانت» لقياس معدلات البحث على الانترت، أكدت أن كورونا تقدم في الترتيب على رونالدو، بعد أن كان الأخير متصدرا باستمرار، حيث اندفع الإيطاليون بأعداد كبيرة للاستفسار حول طبيعة المرض وسرعة انتشاره وطرق الوقاية منه.