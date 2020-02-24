محمد صلاح على موعد الليلة مع رقم قياسي جديد

المصدر: جوني جبور-دبي

يطلب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، تكرار إنجاز نجم الريدز السابق مايكل أوين، حين يخوض صلاح برفقة فريقه وعلى معلب "أنفيلد" منتصف الليل بتوقيت الإمارات مواجهة فريق وست هام يونايتد، في لقاءٍ يجمعهما لحساب الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أن صلاح بحاجة لتسجيل هدفين في شباك وست هام ليصبح أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفاً على الأقل في ثلاثة مواسم متتالية منذ أن حققها أسطورة الكرة الإنجليزية واللاعب السابق للنادي مايكل أوين في موسم 2002-2003