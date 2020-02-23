الصورة الواحدة بـ 3 ملايين جنيه لمحمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أجرت شركة "ستاب هاب" الأميركية المتخصصة في الإحصاءات المالية وعمليات البورصة والأرباح، بحثاً جديداً على نجوم كرة القدم العالمية وأرباحهم المالية نتيجة تألقهم مع فرقهم الموسمين الماضيين، وكان محمد صلاح، ضمن أكثر اللاعبين إذ جاء في المرتبة الثانية بين لاعبي الدوري الإنجليزي خلف نجم فريق مانشستر يونايتد.

وكان محمد صلاح قد انضم إلى ليفربول موسم 2017 ومنذ ذلك التاريخ واللاعب يواصل تألقه وجنى ثمار تألقه خلال الموسمين الماضين والموسم الحالي، حيث أصبح من أشهر نجوم كرة القدم في العالم، بعدما قاد ليفربول للتتويج بدورى أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، كما اقترب من حسم الدورى الإنجليزي لصالحه.

وأكدت الدراسة الجديدة، أن محمد صلاح يجني ما يزيد على 157 ألف جنيه إسترليني مقابل كل منشور مدفوع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام أي ما يقارب الـثلاثة ملايين جنيه، ليحتل المركز الثاني من بين نجوم الدوري الإنجليزي.

وكشفت الشركة أن محمد صلاح يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر لاعبي الدوريات الأوروبية الـخمسة الكبرى ربحاً للأموال من موقع إنستغرام، خلف الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، إذ يربح 168 ألف جنيه إسترليني مقابل كل منشور.

وعلل البحث هذا التطور الكبير، أن حساب محمد صلاح شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أرباحه المادية بعد المستوى، الذي قدمه مع ليفربول خلال آخر موسمين، بتسجيله 89 هدفاً خلال 138 مباراة مع "الريدز" في كل المسابقات.