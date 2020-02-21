غوارديولا: علاقتي مع مانشستر سيتي أكثر من مجرّد عقد

المصدر: لندن -أ.ف.ب

أكد الإسباني بيب غوارديولا أنه سيبقى مدرباً لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بنسبة 100%، برغم استبعاده عن البطولات الأوروبية لموسمين بداعي خروق في قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال غوارديولا بعد فوز فريقه على وست هام 2-صفر، في ظل تقارير عن رغبة يوفنتوس بطل ايطاليا بالتعاقد معه: «إذا لم أتعرض للإقالة، سأبقى هنا بنسبة 100% أكثر من أي وقت مضى. أولاً لأنني أريد البقاء، هناك شيء مميز (بينه وبين النادي)، أكثر من مجرد عقد».

وتابع المدرب القادم الى سيتي في صيف 2016 وينتهي عقده في 2021 لقناة «سكاي سبورتس»: «إذا قلت سابقاً إني أحب النادي وأنا مرتاح هنا، لماذا أرحل؟ مهما يحصل، سأكون هنا الموسم المقبل».

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الجمعة الماضية، استبعاد بطل انجلترا في الموسمين الماضيين عن المشاركة في مسابقاته لمدة عامين، بسبب «خروق خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف» بين عامي 2012 و2016، إضافة الى تغريمه 30 مليون يورو، في قرار سارع سيتي لتأكيد استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس».

وسيكلف هكذا قرار مانشستر سيتي نحو 220 مليون دولار أميركي من إيرادات دوري الأبطال، بحسب تقديرات.

وعبّر مدرب برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني سابقاً عن دعمه قرار ناديه بالاستئناف «لم ينتهِ الأمر. يعتقد النادي أن هذا غير عادل. عندما يعتقد أحدهم أنه محق يجب أن يقاتل».