بالصور.. قائمة الممنوعات لجمهور الأهلي والزمالك في السوبر المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر مجلس أبوظبي الرياضي قائمة الممنوعات التي يتوجب على الجمهور المصري الحاضر لقمة الأهلي والزمالك في السوبر المصري عدم اصطحابها معه إلى ملعب المباراة وذلك للحفاظ على سلامة حضور الجمهور واللاعبين، كما تم الاعلان عن قواعد السلوك وطلب المجلس الرياضي التعاون مع رجال الأمن المتواجد في المباراة أثناء عمليات التفتيش الروتوني والألتزام بأرقام الكراسي.

وضمت قائمة الممنوعات كلاً من:-

عبوات الطلاء البخاخ أو المواد الكيماوية

الألعاب النارية ومؤشرات الليزر

الوقوف على المقاعد أو في الممرات

الأبواق التي تسبب ضجيجاً مرتفعاً أو أبواق الغاز

الحيوانات

الأسلحة

العبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية ويسمح بالأكواب البلاستيكية

التسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للأستخدام الشخصي

المواد ذات الطابع العنصري مثل القمصان أو الأعلام

دخول أرض الملعب أو المنطقة المحيطة