حريق يتسبب في تأجيل مباراة بالدوري السعودي

المصدر: دبي - وكالات

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء قرارا بتأجيل لقاء النهضة والتقدم الذي كان مقررا اليوم في المرحلة الخامسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وستقام المباراة غدا الخميس على ملعب الأمير "محمد بن فهد" بالدمام، بحسب ما أوضحته اللجنة.

وجاء التأجيل إثر حريق نشب اليوم بمقر إقامة بعثة فريق التقدم في أحد فنادق الدمام، مما أدى إلى إخلاء الفندق بالكامل.

ويحتل النهضة المركز السادس في المسابقة برصيد 40 نقطة، بينما يحتل التقدم المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.



