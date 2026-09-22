قادة دول يعزون رئيس الدولة ومحمد بن راشد في وفاة أحمد بن راشد

بعث صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، برقيتي تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

وعبر أمير الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وقال خادم الحرمين الشريفين: «علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم، ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وبعث صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية، أن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، أعرب خلال البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم سموّه وكافة أفراد أسرته الصبر والسّلوان.

وبعث صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وأعرب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وكافة أسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وبعث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وأعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سائلاً المولى العزيز القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويُدخله فسيح جناته، ويُلهم سموّه وكافة أفراد أسرته الصبر والسّلوان.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقية عزاء ومواساة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وقال الأمير محمد بن سلمان: «تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، ونبعث لسموّكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

وتقدم الرئيس السوري أحمد الشرع بالتعازي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وقال الرئيس أحمد الشرع في تدوينة عبر منصة «إكس» أمس: «أتقدّم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بوفاة شقيقه المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سائلاً الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرة آل مكتوم الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق الصبر والسلوان».

وأعرب رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وقال مودي في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «يغمرني حزن عميق لرحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وستبقى جهوده في خدمة المجتمع محلّ تقدير الأجيال المقبلة».