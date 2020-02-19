شبيه محمد صلاح يحصل على عمل في الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

انتشرت صورة شبيه اللاعب المصري نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وهو أحمد بهاء، خلال تواجده في الإمارات وبالتحديد في إمارة رأس الخيمة، قبل مباراة ليفربول واتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا وهو يتواجد في أحد المقاهي مما استوقف الكثيرين من محبي النجم المصري لإلتقاط الصور التذكارية معه.

وكان أحمد بهاء، قد تواجد أكثر من مرة في الإمارات إضافة إلى كشفه لسر مؤخراً بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، عندما أكد أنه يقوم بدور النجم المصري في بعض الإعلانات التي يتعذر على اللاعب المصري التواجد فيها ولا تتطلب ظهوره وجهاً لوجه، كما كان أحمد بهاء ضيف للعديد من البرامج المصرية والعربية وذلك نظراً للتقارب الشديد في الشكل مع النجم المصري محمد صلاح.

وعلمت “الإمارات اليوم” أن أحمد بهاء قد حصل على عمل هنا في الإمارات حيث سيدير أحد الكافيهات الكبرى في إمارة الشارقة، ليستقر به الحال في الإمارات بعد فترة كبيرة من الإرتباط بإسم اللاعب المصري محمد صلاح.