ريال مدريد يطلب من خيتافي تعطيل برشلونة

المصدر: مدريد ■أ.ف.ب

يأمل ريال مدريد في هدية من خيتافي للابتعاد في صدارة الترتيب الإسباني لكرة القدم، عندما يحلّ الأخير ضيفاً على برشلونة، غداً، ضمن المرحلة 24، ويختتمها الملكي، بعد غد، باستضافة سلتا فيغو المتواضع. ويمنّي «الميرينغي» النفس بتحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه، وسقوط جديد لخصمه الأزلي، لتوسيع الفارق بينهما قبيل استضافته للكلاسيكو، في الأول من شهر مارس المقبل، تلافياً لأي مفاجآت غير سعيدة قد تصادفه. ويحتل برشلونة المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد، ويتقدم على خيتافي الثالث بسبع نقاط، وهو لم يصل بعد للتوازن الكامل مع مدربه الجديد، كيكي سيتيين، لعدم ظهوره بالصورة التي عوّد جماهيره عليها، لاسيما في المباريات الأخيرة، حيث ودّع الكأس من الدور ربع النهائي أمام أتلتيك بلباو، وفاز بصعوبة على ليفانتي 2-1 وريال بيتيس 3-2. ويخوض البلاوغرانا المباراة وسط تقارير إعلامية حول إمكانية أن يكون هذا الموسم هو الأخير لنجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في صفوفه، وأن إمكانية انتقاله لفريق آخر باتت محتملة، لاسيما أن النادي لم يخرج بأي تصريح حول بداية أي مشاورات مع اللاعب أو مدير أعماله لتجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو 2021.