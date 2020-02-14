غوارديولا يخشى الإقالة إذا لم يفز على ريال مدريد

المصدر: لندن ■أ.ف.ب

أبدى الإسباني جوسيب غوارديولا، أمس، تخوفه من إمكانية إقالته من منصبه مدرباً لمانشستر سيتي الإنجليزي، فيما لو فشل في التغلب على ريال مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وسبق لغوارديولا أن فاز مع مانشستر سيتي بخمسة ألقاب في المواسم الثلاثة الماضية، لكنه فشل في تجاوز الدور ربع النهائي لدوري الأبطال مع فريقه، ما سبّب خيبة أمل كبيرة.

ويتخلف سيتي، بطل الموسمين الماضيين في الدوري المحلي، بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، ما يجعله تحت ضغط التعويض الأوروبي بعدما بات الحفاظ على لقبه صعب المنال.

وقال غوارديولا لشبكة «سكاي سبورتس»: «أريد الفوز بدوري الأبطال، أحلم به، وسأستمتع بالتحضير للعب ضد ريال مدريد»، وأضاف «إذا لم نتغلب عليهم (ريال مدريد)، حسناً، ستأتي إدارة النادي وتقول هذا ليس جيداً بما فيه الكفاية، نحن نريد دوري أبطال أوروبا، سأقيلك.. لا أعرف (ما إذا كان هذا سيحدث) لقد حدث مرات عدة وقد يحدث».