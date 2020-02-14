55 نقطة في مباراة ليفربول «المتصدر» ونوريتش «المتذيل»

المصدر: لندن ■أ.ف.ب

تفصل 55 نقطة بين ليفربول المتصدر ومضيفه نوريتش سيتي متذيل الترتيب، قبل مواجهتهما غداً في المرحلة 26 من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

يحلق ليفربول في الصدارة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه، فيما يبدو نوريتش قريباً من الهبوط والعودة إلى المستوى الثاني بعد فوزه أربع مرات فقط في 25 مباراة.

لذا قد يلجأ مدرب «الحمر» الألماني يورغن كلوب الى إراحة بعض نجومه، قبل المواجهة المرتقبة الثلاثاء على أرض اتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه.

وكان ليفربول استهل موسمه بفوز كبير على نوريتش 4-1، ليحلق بعدها رفاق المصري محمد صلاح مع 24 فوزاً في 25 مباراة، ويقتربوا من إحراز لقبهم الاول في الدوري منذ ثلاثة عقود.

وكان كلوب قد أراح تشكيلته بالكامل في مسابقة الكأس الاسبوع الماضي، ليفوز بتشكيلة يافعة قياسية على شروسبيري من المستوى الثالث 1-صفر في مباراة معادة من الدور الرابع.

ويحوم الشك حول مشاركة مهاجم الفريق السنغالي ساديو مانيه، لتعافيه للتو من إصابة عضلية، فيما عاد لاعب الوسط جيمس ميلنر الى التمارين ويغيب السويسري جيردان شاكيري. وشرح مهاجم الفريق السابق ريكي لامبرت أهمية الموسم الحالي لليفربول بالقول: «ما يحصل غير معقول. لا أصدق المستويات التي وصلوا إليها. لم أشاهد ذلك من قبل».