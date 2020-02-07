مرتضى منصور يرد على استفزاز تركي آل الشيخ لجمهور الزمالك

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة «سبورت» السعودية أن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور قرر إزالة اللافتة التي تحمل اسم رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، من المبنى الاجتماعي الجديد للنادي، رداً على تغريداته الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرها «استفزازية» لجمهور الزمالك وتقليلاً من شأن الفريق.

وكتب تركي آل الشيخ حسابه في «فيسبوك» بعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ووقوع الزمالك مع الترجي والأهلي مع صن دوانز: «صن داونز ليس بالفريق السهل.. يا بختك يا ترجي»، مما أثار غضب جماهير الزمالك.