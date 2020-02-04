رياض محرز يطلق زوجته ريتا ويرتبط بصديقة أغويرو

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

طلق رياض محرز زوجته الهندية ريتا، البريطانية الجنسية في محكمة مدينة مانشستر، وذلك من أجل الإرتباط بفتاة بريطانية تدعى تايلور، وذكرت صحيفة "ذا صن" عن مصادر مقربة من اللاعب، أن محرز طلق زوجته ريتا، البريطانية الجنسية والهندية الأصل، وهو الآن يواعد فتاة تدعى تايلور، وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد.

وكشفت الصحيفة البريطانية، أن تايلور البالغة 22 عاما، كانت مرتبطة سابقا بزميل رياض محرز في مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، رفضت في البداية تطوير علاقتها بالدولي الجزائري قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي.

وكشفت الصحيفة أن تايلور شجعت رياض محرز خلال مشاركته مع فريقه الأربعاء الماضي في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد، كما شوهد الثنائي مؤخراً وهما يغادران أحد الملاهي الليلية.

وكان رياض محرز قد عقد قرانه على ريتا في أغسطس 2015، وأنجبت له ابنتين.