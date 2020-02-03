الهلال السعودي في حيرة.. جيوفينكو أم إدواردو

المصدر: الرياض - د.ب.أ

يشعر المدير الفني لنادي الهلال السعودي الروماني رازفان لوشيسكو ببعض الحيرة قبل ساعات قليلة من الموعد الأخير للإعلان عن القائمة النهائية للفريق في دوري أبطال أسيا.

ويفاضل المدرب الروماني بين الثنائي، الإيطالي سيبستيان جيوفينكو والنجم البرازيلي كارلوس إدواردو ليشغل أحدهما المقعد الأخير.

واستقر لوشيسكو بشكل نهائي على تواجد كل من الكوري الجنوبي جانج هيون، والفرنسي بافيتيمبي غوميز، والبيروفي أندري كاريلو لاستكمال مقاعد اللاعبين الأجانب بالقائمة.

وتضم مجموعة الهلال حامل اللقب، كل من باختاكور بطل أوزبكستان ونادي شباب الأهلي الإماراتي وشاهر خودرو الإيراني.