كهربا يشحن جمهور الأهلي «غضباً».. ويفصله عن الزمالك

المصدر: محمد الحتو - دبي

خطف لاعب الأهلي المصري محمود كهربا الأضواء من الأحداث، التي رافقت المباراة الحاسمة لفريقه مع الهلال السوداني، أول من أمس، على استاد «الجوهرة الزرقاء» في أم درمان بدوري أبطال إفريقيا، بعد إهداره فرصة من انفراد تام بحارس المرمى، لكنه بعد أن تجاوزه تباطأ بالكرة وسدد بجوار القائم، فيما المرمى مشرع أمامه في مشهد لا يمكن تصديقه!

وعاش «لاعب الزمالك السابق» موقفاً لا يُحسد عليه، خصوصاً أنه نزل أرض الملعب في الشوط الثاني للعب دور الورقة الرابحة، بالاستفادة من سرعته في الهجمات المرتدة، ومحاولة تعزيز التقدم بهدف ثانٍ يحسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، إلا أنه بعد إضاعة «الفرصة الذهبية» تلقى الأهلي هدف التعادل، وكان على وشك فقدان بطاقة التأهل لو سجل الهلال هدف الفوز.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل 1-1 ليتأهل الأهلي ثانياً للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن النجم الساحلي التونسي «المتصدر» فيما ودّع الهلال البطولة برصيد 10 نقاط، ما يعني أن كهربا أهدر على فريقه فرصة صدارة المجموعة، لكنه في المقابل جنّب المصريين من مواجهة أهلاوية - زملكاوية في القرعة المقبلة، لأن الفريقين احتلا المركز الثاني في مجموعتيهما.

وبعد انتهاء المباراة العصيبة، التي شهدت أحداث شغب باقتحام مشجعين هلاليين للملعب وتكسير المقاعد وإلقاء زجاجات المياه، وتوقف إجباري لأكثر من 10 دقائق، وسط تدخل كثيف من رجال الأمن، تلقى كهربا وابلاً من الانتقادات من جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه كاد يتسبب في خروج الفريق من البطولة، في وقت دافع مشجعون عن اللاعب مطالبين مراعاة الظرف النفسي الذي مرّ به وكل زملائه، تزامناً مع الأحداث الخارجة عن النص من بعض مشجعي الهلال الغاضبين من قرارات الحكم المغربي رضوان جياد.

من جهته، أعرب مدير الكرة في النادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، عن استيائه من الأحداث التي رافقت المباراة، مطالباً الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بضرورة تطبيق اللوائح على الهلال السوداني، واحتساب نتيجة المباراة لمصلحة الأهلي، وبالتالي منحه صدارة المجموعة.

وقال عبدالحفيظ لصحيفة «المصري اليوم»: «لوائح الاتحاد الإفريقي تقول إذا أُجبر حكم المباراة على تكملة المباراة بعد إيقافها قبل نهاية الوقت الأصلي بسبب اقتحام الملعب، يعتبر الفريق المضيف خاسراً»، مضيفاً أن «الاتحاد الإفريقي طبق اللائحة في وقت سابق على الإسماعيلي، ويجب أن تُطبق الآن على الهلال، إذ كنا نلعب في ثكنة عسكرية، وأجواء غير طبيعية.. سننتظر الآن ما سيفعله الاتحاد الإفريقي».

بدوره، حمّل مدرب الهلال، الفاتح النقر، ضياع فرصة التأهل للدور ربع النهائي، وقال لموقع «باج نيوز» السوداني: «الحكم أخرج اللاعبين من أجواء المباراة، وكانت لدينا ضربة جزاء لم يحتسبها. لكن نبارك للأهلي. هناك أندية تأهلت بنقاط أقل والتحكيم تحامل علينا كثيراً»، مضيفاً: «كان لابد من استخدام (تقنية الفيديو) في المباراة، نظراً إلى أهميتها وحساسيتها».

الهلال يعتذر

اعتذر نادي الهلال السوداني عن الأحداث التي شهدتها المباراة، وقال مسؤول العلاقات العامة بالنادي، محجوب عبدالقادر، في تصريحات إعلامية تناقلتها وسائل الإعلام المصرية والسودانية: «نعتذر للأهلي عما حدث، لكنها حالات فردية غير مقصودة نهائياً بأن يكون هناك شغب في المباراة».

فايلر: نتأسف عما حدث

قال مدرب الأهلي المصري، رودي فايلر، في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «من الصعب الحديث عن كرة القدم اليوم. نتأسف على ما حدث. لم تلعب مباراة اليوم نظيفة، وهناك مشجعون لم يحترموا المباراة».

سيد عبدالحفيظ:

«كنا نلعب في ثكنة عسكرية، وأجواء غير طبيعية».

الفاتح النقر:

«كان لابد من استخدام (تقنية الفيديو) في المباراة».

الأهلي يطالب بنقاط المباراة كاملة بسبب أحداث الشغب.

الهلال يُحمّل الحكم المغربي رضوان جياد مسؤولية وداع «إفريقيا».