أهلي جدة يتوعد غروس بالإقالة

المصدر: الرياض - د.ب.أ

كشف الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم بنادي أهلي جدة، موقف المدرب السويسري كريستان غروس من الرحيل عن منصبه، بعد التعادل المخيب أمام العدالة بهدف لكل فريق، ضمن المرحلة الـ16 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال بن مشعل في تصريحات تلفزيونية: «على غروس تعديل قناعاته الفنية الموجودة حالياً، إذا لم يتعدل الوضع ستتم إقالته».

وأضاف المشرف العام على الكرة بالأهلي: «نمر بحالة من سوء التوفيق، كما يعاني بعض اللاعبين مشكلات، على رأسهم المهاجم المميز جانيني الذي يمر بظروف نفسية سيئة، بسبب مشكلات أسرية، وهو ما أثر في مستواه في الفترة الأخيرة». وبنتيجة التعادل المحبطة فشل الأهلي في تضييق الخناق على الهلال والنصر في الصدارة، ورفع رصيده إلى 30 نقطة، محافظاً على موقعه في المركز الثالث بدوري المحترفين، بينما يأتي العدالة في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة.

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نقطة رصيد أهلي جدة في الدوري السعودي.. ويحتل المركز الثالث.