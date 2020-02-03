فيروس كورونا يؤجل مباراتين في أستراليا

المصدر: ملبورن - أ.ف.ب

تعرّضت مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم إلى مزيد من ظاهرة تأجيل المباريات في الآونة الأخيرة، بسبب فيروس كورونا، بعد أن أعلنت أستراليا أن مباريات أنديتها المقررة في بيرث وسيدني لن تقام في موعدها بسبب حظر السفر.

وأعلنت الحكومة الأسترالية أنها لن تسمح لدخول أراضيها لجميع الأشخاص غير المواطنين القادمين من الصين، في إطار اجراءات اتخذتها لمكافحة هذا الوباء.

وكان مقرراً أن يستضيف بيرث غلوري شنغهاي شينهوا الصيني في 11 فبراير، وسيدني إف سي شنغهاي سيبغ في اليوم التالي، بيد أن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أكد أنه أعلم الاتحاد الآسيوي بأنه «لن يكون ممكناً إقامة مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا في أستراليا كما كان مقرراً».

وأدى الفيروس إلى وفاة أكثر من 300 شخص في الصين، وأكثر من 14 ألف إصابة في الصين.