هذا موعد تجنيس البرازيلي فابيو ليما

المصدر: معاذ كمبال- العين

كشف مدير فريق الوصل، حميد يوسف عن الموعد الذي ستكتمل فيه إجراءات حصول لاعب "الإمبراطور" اللاعب البرازيلي، فابيو ليما على الجنسية الإماراتية ليكون جاهزاً للمشاركة مع المنتخب الوطني لكرة القدم بعد أن سبقه الثنائي، لاعب الوحدة الارجنتيني سبستيان تيغالي ولاعب العين، البرازيلي كايو كانيدو.

وقال حمد يوسف في تصريحات صحافية عقب مباراة فريقه أمام العين التي أقيمت مساء أمس: "نتوقع أن تكتمل إجراءات حصول ليما الجنسية اليوم الاحد باعتباره أول يوم عمل في الأسبوع".

ونفى يوسف وجود إي عوائق على غرار ازدواجية الجنسية من غيره، وقال: "ليما كان في مشاورات مع اسرته ومع النادي وحالياً كل الأمور وصلت للنهاية السعيدة ونتوقع اكتمال إجراءات حصوله على الجنسية اليوم الاحد".

وفي حال اكتمال إجراءات اللاعب اليوم سيكون بمقدور إدارة النادي التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في خانة فابيو ليما الذي سيتحول تلقائياً إلى لاعب مواطن.