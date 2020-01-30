2.6 مليون توقيع في أقل من 48 ساعة على «عريضة براينت»

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

حصلت عريضة تطالب بوضع خلفية صورة لكوبي براينت شعاراً جديداً للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة على أكثر من 2.6 مليون توقيع في أقل من 48 ساعة، بينهم مشاهير الفن، على رأسهم المغني الكندي جاستن بيبير.

ولقي براينت حتفه في حادث تحطم طائرة، الأحد الماضي، إلى جانب ثمانية آخرين، بينهم ابنته (جانا - 13 عاماً). ومنذ عام 1969 اعتمد الدوري الأميركي شعاراً يتضمن خيالاً أبيض يقوم بالمراوغة، وقد استلهم من نجم لوس أنجلوس ليكرز السابق جيري وست. وبعد أن أصبح الأخير مديراً عاماً في ليكرز كان هو الذي اكتشف موهبة براينت، وضمه إلى صفوف الفريق عام 1996.

ونجح براينت على مدى 20 موسماً في صفوف الفريق، الذي يرتدي اللونين الأصفر والبنفسجي، في قيادته إلى لقب الدوري الأميركي للمحترفين خمس مرات.