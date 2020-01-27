إنجاز تونسي تاريخي في «تنس أستراليا»

المصدر: ملبورن - أ.ف.ب

حققت التونسية أُنس جابر إنجازاً عربياً تاريخياً ببلوغها الدور ربع النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب ضمن الغراند سلام بفوزها على الصينية وانغ كيانغ (7-6)، (7-4) و(6-1) في بطولة استراليا المفتوحة، أمس، في ملبورن. وباتت جابر المصنفة أولى إفريقياً حالياً، أول لاعبة عربية تحقق هذا الإنجاز، أما أفضل نتيجة سابقة لجابر فكانت بلوغها الدور الثالث في بطولتي رولان غاروس عام 2017، والولايات المتحدة المفتوحة عام 2019. كما عادلت جابر افضل نتيجة للاعب عربي في البطولات الأربع الكبرى ايضاً والمسجل باسم المغربي يونس العيناوي الذي بلغ ربع نهائي احدى البطولات الاربع الكبرى، أربع مرات كان أبرزها في أستراليا المفتوحة 2003.

وقالت جابر: «أنا أرتجف، الأمر لا يصدق، لا أستطيع وصف المشاعر التي تختلجني».