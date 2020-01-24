نادال يصدم فتاة في ملعب التنس و«يعتذر»

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

اعتذر نجم التنس الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول على العالم، إلى جامعة الكرات التي أصاب الكرة في وجهها أثناء محاولته صد إرسال خصمه الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس، المصنف رقم 27، في بطولة أستراليا المفتوحة.

وسجل نادال موقفاً إنسانياً رائعاً بالاطمئنان عليها أثناء ذرفها الدموع متأثرة بالضربة، وقال النجم الإسباني عبر حسابه على إنستغرام، مرفقاً صورة له برفقة الفتاة جامعة الكرات: «سعيد جدًا برؤية أنيتا. لقد أتيحت لى الفرصة لمقابلتها مع شقيقها مارك وأولياء أمورهما، شكراً لكم».

وبدا نادال متأثراً جداً لتسببه بإيذاء الفتاة ولكنه بعد الاطمئنان عليها عاد للمباراة قوياً وتغلب على ديلبونيس بثلاث مجموعات دون مقابل بواقع 6-3 و7-6 و6-1، ليتأهل إلى الدور الثالث فى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، مواصلاً البحث عن لقبه الثاني في البطولة بعد غياب دام 11 عاماً.