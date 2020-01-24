3 قمم عربية حاسمة في دوري أبطال إفريقيا

المصدر: نيقوسيا ■أ.ف.ب

تتطلع أندية الزمالك المصري والوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي إلى حسم التأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في نهاية الأسبوع، ضمن الجولة الخامسة التي تشهد ثلاث قمم عربية ساخنة، أبرزها بين الأهلي المصري مع النجم الساحلي التونسي.

وكان فريقا مازيمبي الكونغولي الديمقراطي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي حسما بلوغهما دور الثمانية في الجولة الرابعة.

ويستضيف الزمالك ثاني المجموعة الأولى (سبع نقاط) مازيمبي المتصدر (10 نقاط) على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتطلع الزمالك إلى الثأر من مازيمبي الذي هزمه بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، لحجز البطاقة الثانية، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين زيسكو يونايتد الزامبي وضيفه بريميرو اغوستو الانغولي، علماً بأن التعادل بينهما سيعني خروجهما من السباق.

ويطمح الزمالك إلى البقاء في صراع الصدارة، ويأمل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون أن يكون فريقه في قمة مستواه، وأن يتخطى النتائج السلبية التي أبعدته عن المنافسة على لقب الدوري المحلي.

ويشهد ملعب «محمد الخامس» في الدار البيضاء، قمة عربية بين الوداد البيضاوي المغربي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري ضمن المجموعة الثالثة.

ويشهد ملعب رادس قمة عربية ثانية بين الترجي، حامل اللقب ومتصدر المجموعة الرابعة (10 نقاط)، وضيفه الرجاء البيضاوي المغربي الثاني (سبع نقاط). والتعادل قد يؤهل الفريقين معاً في حال تعثر شبيبة القبائل الجزائري (أربع نقاط)، الذي يواجه مضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي (نقطة واحدة).

ويأمل النجم الساحلي (تسع نقاط) في العودة ببطاقة التأهل من أرض مضيفه الأهلي المصري (سبع نقاط)، وصاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسافة (ثماني مرات)، عندما يتواجهان في قمة المجموعة الثانية على ملعب القاهرة الدولي بعد غد.

ويتطلع النجم الساحلي إلى تكرار تفوقه بعد فوزه ذهاباً (1-صفر)، وبالتالي العبور إلى ربع النهائي، كما أن التعادل سيضمن التأهل، بشرط خسارة الهلال السوداني (ست نقاط) أمام مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي (نقطة واحدة).

الزمالك يتطلع إلى الثأر من مازيمبي الذي هزمه بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.