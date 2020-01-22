رسمياً.. خطوة جديدة من الاتحاد الآسيوي ضد أندية إيران

المصدر: معاذ كمبال- العين

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بياناً صحافياً اليوم الأربعاء تسلمت "الإمارات اليوم" نسخه منه عبر البريد الألكتروني أكد خلاله ان مباراتي المحلق المقررتين في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال آسيا اللتين تجمعان شهر خودرو الإيراني أمام الكويت الكويتي، واستقلال طهران الإيراني مع الرفاع البحريني تم نقلهما بصورة رسمية لملاعب محايدة.

وقال البيان أن إجراءات النقل إلى ملاعب محايدة تاتي نتيجة الظروف الأمنية الراهنة بعد قرار العديد من الحكومات إصدار تحذيرات من السفر إلى إيران.

وأضاف البيان: "للمساعدة في تسهيل نقل اللقاءين إلى ملاعب محايدة فقد وافقت لجان الاتحاد الآسيوي ذات الصلة على إعادة جدولتهما إلى يوم السبت القادم 25 يناير 2020 لتقاما في الإمارات العربية المتحدة".

وكانت الأندية الإيرانية أعلنت خلال الأيام الماضية انسحابها من البطولة بسبب قرار الاتحاد الآسيوي بنقل المباريات لملاعب محايدة.

وسيكون يوم السبت القادم موعداً حاسماً أمام الأندية الإيرانية بالمشاركة أو تنفيذ قرار الانسحاب الرسمي.