البايرن مهتم بخدمات المدافع الإسباني أودريوزولا

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكرت تقارير إخبارية في ألمانيا وإسبانيا أمس، أن نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني يسعى لضم ألفارو أودريوزولا، الظهير الأيمن لريال مدريد الإسباني، لتعزيز خط دفاعه.

وذكرت صحيفتا «بيلد» الألمانية و«ماركا» الإسبانية، أن بايرن ميونيخ يدرس توقيع عقد إعارة لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، والذي كان انضم إلى ريال مدريد عام 2018، لكنه نادراً ما يشارك في ظل حقيقة أن داني كارفاخال هو الخيار الأول لمركزه.

ويطالب المدير الفني لبايرن ميونيخ هانزي فليك، بتعزيز صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يسعى بايرن للتغلب على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن لايبزج متصدر الدوري الألماني (بوندسليغا)، وكذلك المضي قدماً في بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا. وواجه بايرن ميونيخ سلسلة من الإصابات في صفوفه، لكنه تلقى أنباء سارة بعودة المدافع الإسباني لوكاس هيرنانديز للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي أول من أمس، وذلك بعد غياب ثلاثة أشهر بسبب إصابة في الكاحل.