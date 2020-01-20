ديوكوفيتش: جيل التنس الجديد يحتاج إلى نضوج ذهني

المصدر: ملبورن - أ.ف.ب

رأى المصنف ثانياً عالمياً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أن لاعبي الجيل الجديد في كرة المضرب يحتاجون إلى «النضوج» الذهني لتحقيق الألقاب في البطولات الكبرى، وذلك عشية انطلاق أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام لهذا الموسم.

ويستعد الصربي للدفاع عن لقبه في ملبورن، حيث يبحث عن لقب ثامن يعزز به رقمه القياسي، في موسم يعاد خلاله طرح السؤال عن قدرة لاعبي الجيل الجديد على كسر هيمنة ديوكوفيتش، والمصنف أول عالمياً الإسباني رافايل نادال، والسويسري روجيه فيدرر، على ألقاب غراند سلام.

وأحرز الثلاثة ما مجموعه 55 لقباً كبيراً، وسيطروا عليها في الأعوام الماضية، لكنهم يواجهون منافسة متزايدة من شبان مثل الروسي دانييل مدفيديف، والنمساوي دومينيك تييم، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وكرر ديكوفيتش ثقته بأن لاعبين مثل هؤلاء قادرون على إحراز لقب غراند سلام، لاسيما بعد أدائهم في العام الماضي، حيث بلغ مدفيديف نهائي فلاشينغ ميدوز الأميركية، وتييم نهائي رولان غاروس الفرنسية، وتسيتسيباس نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة. وقال «هم عملياً على بُعد مجموعة واحدة (من الفوز)، في أي يوم، في المستقبل القريب، أعتقد أن هذا الأمر سيتحقق.. لا مفر منه». وتابع: «صراحة لا أعتقد أن الكثير ينقصهم، أعتقد أنهم يقدمون أداء قوياً يتطلب توافر العديد من المواهب».