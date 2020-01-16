أهلي جدة ينهي أحلام الأهلي المصري بضم الدولي السوري عمر السومة

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة الوطن السعودية، عن إنهاء نادي أهل جدة السعودي، لأحلام نظيره الأهلي المصري، في الظفر بخدمات اللاعب السوري عمر السومة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتنهي حالة من الجدل حول بقاء أو انتقال السومة إلى الدوري المصري.

واستندت صحيفة الوطن، إلى تقارير صحفية سعودية، تتعلق بأن إدارة أهلي جدة السعودي، تسابق الزمن لتوفير متطلبات مدرب الفريق السويسري كريستيان جروس، على صعيد خط الدفاع، من جهة استقطاب لاعبين جدد سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك خلال فترة الميركاتوا الشتوي، الذي فتح أبوابه مطلع شهر يناير الجاري، على أن يغلق سوق الانتقالات الشتوية في نهاية الشهر ذاته.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الأهلي السعودي تسعى للتوقيع مع لاعب في مركز خط الدفاع، بجانب التفاوض مع اللاعب الألماني ماركو مارين الذي يشغل مركز صانع الألعاب، وذلك للحلول بديلاً ‘ن لاعب خط الدفاع البوسني أريفين زوكانوفيتش، لتخلص الصحيفة بأن لا تعاقدات جديدة على صعيد خط الهجوم، عبر احتفاظ المدرب جروس، بباقي الأسماء المتواجدة ضمن قائمة أهلي جدة، وهم الظهير الإيسر البرازيلي لوكاس ليما، ومواطنه جوزيف دي سوزا، ولاعب المحور الدولي البوسني ألفيس ستريش، ولاعب خط الوسط الدولي الجزائري يوسف بلايلي، ومهاجم الرأس الأخضر دجانيني تفاريس، والدولي السوري عمر السومة.