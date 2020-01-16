يوفنتوس يخسر خدمات مدافعه ديميرال حتى نهايــة الموسـم

المصدر: روما - د.ب.أ

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أن لاعبه التركي ميريح ديميرال أجرى عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي لركبته اليسرى. ومن المتوقع أن يتماثل اللاعب للشفاء من الجراحة في عيادة هوشرم بمدينة إنسبروك النمساوية في مدة تراوح بين ستة وسبعة أشهر.

وتعرض اللاعب الدولي للإصابة حينما سقط بعد ضربة رأس خلال فوز فريقه على روما 2/‏‏1، الأحد الماضي، إذ خرج من المباراة بعد 19 دقيقة وحاول إكمالها دون جدوى.

وكان ديميرال سجل الهدف الأول لفريقه في المباراة مع حلول الدقيقة الثالثة، وهو أول هدف له في خمس مباريات مع يوفنتوس في موسمه الأول.

وكان ديميرال (21 عاماً) انتقل إلى يوفنتوس قادماً من ساسولو في يوليو الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 18 مليون يورو (20 مليون دولار)، حيث وقع عقداً يمتد حتى عام 2024. وشارك اللاعب في 12 مباراة دولية مع المنتخب التركي، لكن يبدو أنه سيغيب عن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، أمام إيطاليا في روما 12 يونيو المقبل.

وكان نيكولو زانيولو لاعب وسط روما تعرض لإصابة مماثلة الأحد في المباراة نفسها، حيث أجرى عملية جراحية في ركبته اليمنى الاثنين، وباتت مشاركته في كأس أمم أوروبا 2020 غير مرجحة.

لاعب يوفنتوس الشاب ديميرال تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال لقاء روما الذي شهد كذلك إصابة مماثلة للاعب «الذئاب» نيكولو.