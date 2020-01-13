كالدارا يعود الى أتالانتا معارا من ميلان

المصدر: ميلانو - أ.ف.ب

عاد المدافع ماتيا كالدارا الى ناديه السابق أتالانتا على سبيل الإعارة من ميلان، بحسب ما أعلن ناديا كرة القدم الإيطاليان امس.

وسيعار كالدارا (25 عاما) الى أتالانتا لفترة 18 شهرا مع خيار جعل التعاقد دائما بعد ذلك، في صفقة قدرت التقارير قيمتها بـ15 مليون يورو.

ونشأ المدافع الذي خاض مباراتين دوليتين مع المنتخب الإيطالي، في صفوف مسقط رأسه أتالانتا، وانتقل منه الى يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الثمانية الماضية، في يناير 2018.

لكن كالدارا بقي يومها معارا الى فريقه الأساسي، قبل ان يتخلى عنه نادي «السيدة العجوز» في صيف العام ذاته لصالح النادي اللومباردي ميلان، ضمن صفقة انتقال مدافع الأخير ليوناردو بونوتشي الى نادي تورينو.