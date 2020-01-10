«الطيران» يحرم مانيه من الاحتفال بالجائزة الإفريقية في السنغال

المصدر: داكار ■أ.ف.ب

عاد ساديو مانيه مبكراً إلى فريقه ليفربول الإنجليزي، بعد فشله في اللحاق بالحفل الذي كان من المقرر في بلاده السنغال للاحتفال بتتويجه بلقب أفضل لاعب في إفريقيا.

وغاب مانيه عن الحفل الذي كان من المقرر إقامته في داكار نتيجة اضطرابات في مواعيد الطيران، ليفقد بذلك فرصة الاحتفال بين عائلته وأصدقائه بمناسبة تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الأولى في مسيرته، وفي الحفل الذي أقيم في مدينة الغردقة المصرية.

وأُلغي الحفل بعد فشل الطائرة التي كان يستقلها مانيه في الحصول على التصريح للتحليق في الأجواء التونسية. وقال مانيه: «كنت أخطط للسفر إلى السنغال لتقديم الشكر لأهلي وبلدي، لكن لسوء الحظ لم أتمكن».