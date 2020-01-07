الزمالك لا يمانع في رحيل التونسي ساسي

المصدر: أحمد طارق-دبي

اشترط مسؤولو الزمالك كسر التونسي فرجاني ساسي حاجز خمسة ملايين دولار، للموافقة على رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفة المقبلة، وذلك بعدما تلقى اللاعب عدداً من العروض الخارجية.

أكد وكيل ساسي، مهند عون، أن اللاعب التونسي يمتلك ثلاثة عروض للرحيل، من بينها عرضان من السعودية، أحدهما من الشباب السعودي، وعرض شفوي آخر من قطر، إلا أن مسؤولي قلعة ميت عقبة رفضوا رحيل اللاعب التونسي خلال الفترة الجارية، نظراً لحاجة الفريق لوجوده.

وانتظم ساسي في تدريبات الزمالك عقب عودته إلى القاهرة، وذلك بعدما نفى وكيل اللاعب ما تناقله البعض عن وجود نية لدى اللاعب للرحيل.