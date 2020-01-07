رسمياً.. غياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تأكد غياب اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن حفل «الأفضل في إفريقيا»، الذي يقام اليوم في الغردقة بجمهورية مصر العربية، ليتأكد فوز اللاعب السنغالي ساديو ماني، بالجائزة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما اعتذر منافسيه الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح، اللذان كانا قد توجا بالجائزة في السنوات الثلاث الماضية، بحضور اللاعب السنغالي ساديو ماني أيضاً.

وكان النجم الجزائري رياض محرز، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، قد اعتذر في وقت سابق عن الحضور، بينما كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لموقع «في الجول» المصري أن محمد صلاح لن يوجد في حفل أفضل لاعب في إفريقيا.

وقال المصدر: «طائرتان تخصان (الكاف) كانتا في انتظارهما. الطائرة الأولى أقلعت من القاهرة، وتحمل أساطير اللعبة، ووصلت بالفعل إلى الغردقة، بينما الطائرة الثانية تم إلغاؤها من الأساس، بسبب عدم حضور صلاح ورياض محرز».

وتابع «الطائرة الثانية كان من المفترض أن تُقلع من مطار لندن هيثرو، بوجود الثنائي صلاح ومحرز، خصوصاً مع عدم وصول صلاح على طائرة ماني، ولكن الآن تم إلغاء الرحلة، ولن تقلع الطائرة للغردقة بسبب عدم حضور الثنائي».

وكان النجم السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، قد وصل إلى الغردقة مساء الإثنين، استعداداً لحفل «الأفضل في إفريقيا».